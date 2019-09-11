Источник: «Филадельфия» предлагает Проворову контракт на 6 лет

«Филадельфия» продолжает переговоры о продлении контракта с защитником Иваном Проворовым, который находится в статусе ограничено свободного агента. Клуб предлагает 22-летнему россиянину контракт на 6 лет, сообщает в Twitter журналист Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди.

Ранее появлялась информация, что клуб будет ориентироваться в переговорах с Проворовым на контракт, который получил защитник «Коламбуса» Зак Веренски: 5 миллионов в год на три сезона.

Source: #Flyers and Provy were working on six-year deal. That may change after Werenski signed three-year contract. Provy is in South Jersey and working out, but he won't sign for what Werenski received (three years at $ 5M per). — Sam Carchidi (@BroadStBull) September 10, 2019

В сезоне 2018/19 Проворов провел за «Филадельфию» 82 матча и набрал 26 (9+17) баллов за результативность.

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