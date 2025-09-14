Источник: «Филадельфия» обменяет вратаря Федотова в «Коламбус»

«Филадельфия» намерена обменять вратаря Ивана Федотова в «Коламбус», сообщил инсайдер Эллиотт Фридман.

По данным источника, в «Коламбусе» перед сезоном-2025/26 планировали усилить вратарскую линию.

Федотов играет за «Филадельфию» с 2023 года. В сезоне-2024/25 28-летний россиянин в 26 матчах одержал 6 побед, его показатель полезности составил 3,15, а процент отраженных бросков — 88.

В КХЛ вратарь играл за ЦСКА, «Трактор», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».