Источник: Елесин станет игроком "Калгари"

"Калгари", вероятно, подписал российского защитника "Локомотива" Александра Елесина. Об этом сообщил журналист Эллиот Фридман в своем Твиттере.

– Этот "загадочный защитник", скорее всего, Александр Елесин. Игрок с правым хватом из "Локомотива". "Калгари" был одним из нескольких клубов, которые следили за ним, – написал Фридман в Твиттере в ответ на твит клубного журналиста Пэта Стейнберга. Последний собирал цитаты с пресс-конференции главного тренера команды Билла Питерса.

В прошедшем сезоне 23-летний Елесин провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности "-2". В плей-офф он провел 10 игр и очков не набрал.