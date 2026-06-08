Источник: «Эдмонтон» консультируется с профсоюзом игроков НХЛ насчет назначения Бэбкока

Тренер Майк Бэбкок может стать главным тренером «Эдмонтона», сообщает журналист Дарен Дреггер.

По информации источника, «Ойлерз» консультируются с Профсоюзом игроков НХЛ (NHLPA), чтобы узнать, есть ли возражения, которые необходимо разрешить, прежде чем потенциально нанять канадского специалиста.

В 2023 году Бэбкок был уволен из «Коламбуса» спустя 2 месяца после назначения за нарушение конфиденциальности игроков. Бэбкок был обвиненв том, что тот заставлял хоккеистов «Блю Джэкетс» показывать ему личные фотографии со своих смартфонов.

В сезоне-2025/26 «Эдмонтон» занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции с 93 очками. В Кубке Стэнли команда в первом раунде уступила «Анахайму».