Источник: Джордан Кайру готов покинуть «Сент-Луис»

Нападающий «Сент-Луиса» Джордан Кайру может сменить клуб до дедлайна или в межсезонье. По информации инсайдера The Fourth Period Дэвида Паньотты, 27-летний хоккеист готов покинуть команду, несмотря на наличие в его контракте пункта о полном запрете на обмен.

Отмечается, что Кайру готов снять этот запрет, если для него найдется подходящий вариант продолжения карьеры. «Сент-Луис» планирует расстаться с несколькими игроками в ближайшее время. Если сделка с участием форварда не состоится до дедлайна, переговоры будут продолжены летом.

Кайру был выбран «Блюз» на драфте НХЛ 2016 года под общим 35-м номером. В текущем сезоне на счету нападающего 32 (13+19) очка в 47 играх при показателе полезности «минус 7».

Контракт Кайру со средней годовой зарплатой 8,125 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.