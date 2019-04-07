Источник: Джоэль Кенневилл может возглавить "Флориду"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший главный тренер "Чикаго" Джоэль Кенневилл может возглавить "Флориду", информирует журналист Эллиот Фридман в своем Твиттере.
Ранее стало известно, что "Флорида" уволила с поста главного тренера команды Боба Бугнера, который возглавлял клуб на протяжении двух последних сезонов.
6 ноябра 2018-го Кенневилл покинул "Чикаго". "Блэкхокс" под его руководством в сезоне-2018/19 провели 15 игр, набрав всего 1 очко в последних пяти играх.
В текущем сезоне "Флорида" заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли.
Боб Бугнер уволен с поста главного тренера "Флориды"
There is a real sense today that the process between FLA and Joel Quenneville is much further along than many of us realized. It’s not a done deal, but it’s close. It would not be a surprise if this process closes in the near future.– Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) 7 апреля 2019 г.