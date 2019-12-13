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Источник: «Даллас» уволил Монтгомери из-за его вечеринок после выездных матчей

12:59
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Стали известны подробности увольнения главного тренера «Далласа» Джима Монтгомери.

Как утверждает Telegram-канал «Мутко против», после всех выездных игр «Даллас» не сразу летит домой, а остается до утра. Еще летом руководство клуба выяснило, что Монтгомери устраивает вечеринки в номере с алкоголем и наркотиками.

Когда руководство об этом узнало, они внесли в его контракт пункт, согласно которому следующая вечеринка приведет к увольнению. После очередной вечеринки руководство уволило Монтгомери.

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