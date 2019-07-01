17:58 | Хоккей — НХЛ

Источник: "Даллас" подпишет однолетний контракт с Секерой

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"Даллас" намерен подписать контракт с защитником Андреем Секерой, сообщает в своем Twitter журналист Боб Маккензи. Соглашение с 33-летним словаком будет рассчитано на 1 год. 

Напомним, в воскресенье, 30 июня, "Эдмонтон" выставил Секеру на драфт отказов с целью выкупа контракта. 

В минувшем сезоне Секера провел 24 матча за "Эдмонтон" и набрал 4 (0+4) очка.

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