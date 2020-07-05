Источник: четыре игрока и тренер «Сент-Луиса» заразились коронавирусом

Четыре хоккеиста «Сент-Луиса» и один член тренерского штаба заразились коронавирусом, утверждает журналист Post Dispatch Джим Томас. Ранее сообщалось, что «Блюз» приостановили тренировки.

26 июля команды НХЛ должны отправиться в места проведения расширенного плей-офф. В нем примут участие 24 команды, которых разделят по двум городам.

Матчи должны пройти с 1 августа до начала октября.

В составе «Сент-Луиса» выступают российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.