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Источник: четыре игрока и тренер «Сент-Луиса» заразились коронавирусом

5 июля 2020, 10:37
Владимир Тарасенко. Фото AFP
Владимир Тарасенко. Фото AFP
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Четыре хоккеиста «Сент-Луиса» и один член тренерского штаба заразились коронавирусом, утверждает журналист Post Dispatch Джим Томас. Ранее сообщалось, что «Блюз» приостановили тренировки.

26 июля команды НХЛ должны отправиться в места проведения расширенного плей-офф. В нем примут участие 24 команды, которых разделят по двум городам.

Матчи должны пройти с 1 августа до начала октября.

В составе «Сент-Луиса» выступают российские нападающие Иван Барбашев и Владимир Тарасенко.

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