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Источник: Будро покинет пост главного тренера «Миннесоты»

19:08
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«Миннесота» намерена пойти на перестановки в тренерском штабе. Главный тренер «Дикарей» Брюс Будро лишится своего поста, сообщает в Twitter журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

65-летний специалист работает с клубом с сезона-2016/17. При нем «Миннесота» дважды подряд уступала в первом раунде плей-офф, а в прошлом сезоне вообще не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли.

В нынешнем регулярном чемпионате команда набрала 61 очко после 57 матчей и пока идет вне зоны плей-офф.

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