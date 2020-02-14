Источник: Будро покинет пост главного тренера «Миннесоты»

«Миннесота» намерена пойти на перестановки в тренерском штабе. Главный тренер «Дикарей» Брюс Будро лишится своего поста, сообщает в Twitter журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.

65-летний специалист работает с клубом с сезона-2016/17. При нем «Миннесота» дважды подряд уступала в первом раунде плей-офф, а в прошлом сезоне вообще не участвовала в борьбе за Кубок Стэнли.

В нынешнем регулярном чемпионате команда набрала 61 очко после 57 матчей и пока идет вне зоны плей-офф.