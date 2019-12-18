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Источник: «Бостон», «Питтсбург» и «Калгари» не заинтересованы в Ковальчуке

22:06
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Сократился список команд, претендующих на российского форварда Илью Ковальчука. Он расторг контракт с «Лос-Анджелесом» и стал неограниченно свободным агентом.

— «Питтсбург» и «Калгари» не связаны с Ковальчуком, они не заинтересованы в его подписании. Похоже, что и «Бостон» не заинтересован, — написал в своем Twitter инсайдер TSN Боб Маккензи.

Ранее сообщалось об интересе к Ковальчуку со стороны «Питтсбурга», «Калгари», «Бостона», «Сан-Хосе» и «Торонто».

«Бостон» — главный претендент на Ковальчука

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