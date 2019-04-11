03:33 | Хоккей — НХЛ

Источник: Ассоциация игроков НХЛ оспорит дисквалификацию Войнова

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Ассоциация игроков НХЛ будет оспаривать дисквалификацию защитника Вячеслава Войнова, сообщает в своем Твиттере журналист TSN Пьер Лебрюн. Организация подала апелляцию, которая будет рассмотрена независимым арбитром.

Причиной отстранения 29-летнего россиянина послужило его "недопустимое поведение вне льда". Право Войнова на игру в НХЛ будет восстановлено не позднее 1 июля 2020 года при условии хорошего поведения.

Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над женой. Россиянин был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. На время расследования НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Его последним клубом в НХЛ был "Лос-Анджелес".

Показушная солидарность. НХЛ дисквалифицировала Войнова еще на год

Дополнительная информация

https://twitter.com/PierreVLeBrun/status/1116099574337351680

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