Источник: Ассоциация игроков НХЛ оспорит дисквалификацию Войнова

Ассоциация игроков НХЛ будет оспаривать дисквалификацию защитника Вячеслава Войнова, сообщает в своем Твиттере журналист TSN Пьер Лебрюн. Организация подала апелляцию, которая будет рассмотрена независимым арбитром.

The NHLPA has filed an appeal on behalf of Slava Voynov. The appeal will be heard by an impartial arbitrator. – Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) 10 апреля 2019 г.

Причиной отстранения 29-летнего россиянина послужило его "недопустимое поведение вне льда". Право Войнова на игру в НХЛ будет восстановлено не позднее 1 июля 2020 года при условии хорошего поведения.

Напомним, 20 октября 2014 года Войнов был арестован полицией Лос-Анджелеса по обвинению в домашнем насилии над женой. Россиянин был приговорен к 90 суткам заключения и трем годам испытательного срока. На время расследования НХЛ дисквалифицировала хоккеиста. Его последним клубом в НХЛ был "Лос-Анджелес".

Показушная солидарность. НХЛ дисквалифицировала Войнова еще на год