Источник: «Аризона» является фаворитом в борьбе за Холла

«Нью-Джерси» намерен в ближайшее время обменять нападающего Тэйлора Холла. Главным претендентом на 28-летнего канадца считается «Аризона», утверждает Sportsnet.

«Койоты» готовы отдать за него защитника Кевина Баля и другие активы. При этом клуб не собирается расставаться с ведущими проспектами — Барреттом Хэйтоном и Виктором Содерстремом.

В нынешнем сезоне Холл набрал 25 (6+19) очков в 30 матчах при полезности «минус 9».

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