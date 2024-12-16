Источник: Овечкин отправился с «Вашингтоном» на выездную серию
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отправился с командой на выездную серию, сообщает журналист Том Гулитти.
По данным источника, 39-летний россиянин может провести утреннюю тренировку перед матчем с «Далласом» (16 декабря) и поучаствовать в занятии с резервистами перед игрой с «Чикаго» (17 декабря). 15 декабря эту информацию опроверг представитель форварда Глеб Чистяков.
В субботу, 14 декабря, Овечкин впервые после травмы принял участие в командной тренировке. Позже на пресс-конференции главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что окончательное решение по поводу возможной поездки Овечкина в Даллас и Чикаго пока не принято.
Россиянин получил перелом левой малоберцовой кости в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября. Сообщалось, что он выбыл на срок от 4 до 6 недель.
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|45
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|31
|20
|11
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|29
|18
|11
|36
|4
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|18
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|36
|5
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|32
|15
|17
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|10
|21
|22
|8
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|31
|20
|11
|43
|2
|Лос-Анджелес
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|18
|12
|39
|3
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|30
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|38
|4
|Ванкувер
|29
|15
|14
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|Калгари
|31
|15
|16
|35
|6
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|32
|15
|17
|32
|7
|Сан-Хосе
|33
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|22
|27
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|Анахайм
|29
|11
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Даллас – Вашингтон
|- : -
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|04:30
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Эдмонтон – Флорида
|- : -
|17.12
|06:30
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Ванкувер – Колорадо
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