Источник: АХЛ объявит о досрочном окончании сезона без опции возобновления

Американская хоккейная лига скоро объявит о досрочном окончании сезона. При этом опция возобновления не будет предусмотрена, сообщает эксперт NHL Network Брайан Лоутон в Twitter.

Лига фарм-клубов, как и НХЛ, взяла паузу из-за коронавируса, но доигрывать сезон и проводить плей-офф не намерена.

По состоянию на утро 16 марта количество инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 169 тысяч человек. На планете уже более 150 стран и территорий, где обнаружили вирус — среди них и Украина.

Более 77 тысяч человек во всем мире уже вылечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 6,5 тысяч.

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