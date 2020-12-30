Источник: 43-летний Здено Хара подписал контракт с «Вашингтоном»

Защитник «Бостона» Здено Хара подписал контракт с «Вашингтоном», утверждает американский журналист Кен Кэмпбелл. Об этом он написал в своем Twitter.

43-летний Хара выступает за «Брюинз» с 2006 года и является капитаном команды. Вместе с «Бостоном» словак выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году.

На счету Хары 1553 матча в НХЛ и 656 (205+451) очков. Ранее он выступал за «Айлендерс», «Оттаву» и шведский «Ферьестад».