Исполняющий обязанности главного тренера «Сан-Хосе» отметил работу Набокова

Исполняющий обязанности главного тренера «Сан-Хосе» Боб Бугнер поделился мнением о Евгении Набокове, вошедшем в тренерский штаб «Акул» в качестве тренера вратарей.

— Набоков, когда сам был вратарем, играл в агрессивном стиле. В том смысле, что Евгений был очень активным, много выходил из ворота, командовал защитой, — цитирует Бугнера официальный сайт НХЛ. — Думаю, Набби хочет передать это сейчас двум нашим голкиперам. Не только как вести себя в воротах, но и как выходить за шайбой, выбрасывать ее по борту или отдавать на защитника.

Приятно видеть такую самоотдачу от тренера. Наши вратари постоянно общаются с Набби, и думаю, что скоро в их карьерах наступят светлые дни.

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