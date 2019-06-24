Ишматов считает, что Подколзин мог уйти на драфте раньше, если бы у него не было контракта

Бывший главный тренер СКА и молодежной сборной России Рафаил Ишматов считает, что Василий Подколзин на драфте НХЛ мог быть выбран раньше, если бы у него не было контракта с питерским клубом. Напомним, форварда под общим 10-м номером выбрал "Ванкувер".

– Возможно, не будь Подколзин на контракте, его бы выбрали под еще более высоким номером, – цитируют "Известия" Ишматова. – Все-таки большинство клубов НХЛ предпочитает выбирать на драфте тех, кого можно забрать прямо сейчас или в крайнем случае через год.

Думаю, "Ванкувер" в будущем всерьез рассчитывает на Василия, так что сейчас ему нужно просто закрепиться в составе СКА, проявить себя в КХЛ и привыкнуть к взрослому хоккею. И тогда он будет более готовым к игре за океаном