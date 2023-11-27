Исхаков забросил шестую шайбу за фарм-клуб «Айлендерс»

«Бриджпорт» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Айлендерс» форвард Руслан Исхаков набрал 2 (1+1) очка и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 18 матчей в АХЛ, в которых набрал 15 (6+9) очков.