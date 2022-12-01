Исхаков забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ

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«Бриджпорт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Провиденс» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Айлендерс» форвард Руслан Исхаков отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 18 матчей, в которых набрал 15 (5+10) очков.