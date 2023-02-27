Невероятный буллит Исхакова в АХЛ: россиянин подкинул шайбу клюшкой между ног

Форвард «Бриджпорта» Руслан Исхаков реализовал буллит в матче регулярного чемпионата АХЛ против «Лихай Уэлли».

22-летний россиянин выполнил буллит на 34-й минуте, подкинув шайбу клюшкой между ног.

В текущем сезоне Исхаков провел 49 матчей за фарм-клуб «Айлендерс», в которых набрал 40 (13+27) очков.