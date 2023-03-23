Исхаков набрал 48-е очко за фарм-клуб «Айлендерс» в АХЛ

«Бриджпорт» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лаваль Рокет» со счетом 5:3.

В составе фарм-клуба «Айлендерс» форвард Руслан Исхаков отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 59 матчей в АХЛ, в которых набрал 48 (16+32) очков.