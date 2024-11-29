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Сегодня, 16:55

Роднина о словах Дегтярева: «Нельзя так огульно всех осуждать»

Руслан Минаев
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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Ранее глава ведомства осудил российских спортсменов, выступающих под флагом другой страны.

«У человека может быть масса причин сменить гражданство — экономические, политические, семейные обстоятельства. Мы знаем много ситуаций, когда ребенок это делает, поскольку родители решили переехать. Понятно, что если они уезжают, то и ребенок начинает выступать за другую страну. Мне кажется, нельзя так огульно всех осуждать. Смена гражданства — во многом внутренняя история. Вот Овечкин выступает в НХЛ много лет — у него же нет американского паспорта», — цитирует Роднину Vseprosport.

Ранее бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова рассказала об оскорблениях и угрозах со стороны экс-соотечественников после смены своего спортивного гражданства на польское.

Источник: vseprosport.ru
Александр Овечкин
Ирина Роднина
Михаил Дегтярев
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 22 16 6 33
2 Нью-Джерси 25 15 10 32
3 Вашингтон 22 15 7 31
4 Рейнджерс 21 12 9 25
5 Филадельфия 23 10 13 23
6 Коламбус 21 9 12 21
7 Айлендерс 23 8 15 21
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 22 13 9 28
2 Флорида 23 13 10 27
3 Бостон 24 11 13 25
4 Тампа-Бэй 21 11 10 24
5 Баффало 22 11 11 23
6 Детройт 22 10 12 22
7 Оттава 22 10 12 21
8 Монреаль 22 8 14 19
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 23 18 5 36
2 Миннесота 22 14 8 32
3 Даллас 21 13 8 26
4 Колорадо 23 13 10 26
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Чикаго 22 8 14 18
8 Нэшвилл 23 7 16 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 14 9 31
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5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 23 11 12 23
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