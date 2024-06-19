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Сегодня, 02:24

«Интер Майами» пожелал удачи «Флориде» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
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«Интер Майами» в своих соцсетях пожелал удачи «Флориде» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

«Удачи сегодня вечером», — говорится в сообщении.

«Флорида» ведет в серии со счетом 3-1. Пятая игра пройдет в Санрайз (Флорида) и начнется в 3:00 мск.

Кубок Стэнли
НХЛ
ФК Интер Майами
ХК Флорида Пантерз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
3 - 1
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
0 - 0
3 - 1
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
3 - 2
5. Каролина - Айлендерс
6 - 3
4 - 1
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14.06
16.06
19.06
19.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
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