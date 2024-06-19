«Интер Майами» пожелал удачи «Флориде» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли

«Интер Майами» в своих соцсетях пожелал удачи «Флориде» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

«Удачи сегодня вечером», — говорится в сообщении.

«Флорида» ведет в серии со счетом 3-1. Пятая игра пройдет в Санрайз (Флорида) и начнется в 3:00 мск.