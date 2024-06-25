«Интер Майами» поздравил «Флориду» с победой в Кубке Стэнли

«Интер Майами» поздравил «Флориду» с победой в финальной серии плей-офф НХЛ над «Эдмонтоном».

«Vamos (давай — прим. «СЭ»)», — написала пресс-служба клуба в соцсетях. Обе команды базируются во Флориде.

«Флорида» победила «Эдмонтон» в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).