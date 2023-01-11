Инсайдер НХЛ сообщил, что «Филадельфии» поступают предложения по обмену российского защитника Проворова

Клубы НХЛ делают предложения «Филадельфии» по обмену защитника Ивана Проворова. Об этом сообщает журналист Питер Харрис со ссылкой на инсайдера лиги Эллиота Фридмана.

«Фридман впервые высказал предположение о возможности ухода Проворова в начале этой недели. Он считает, что игрок и команда разочарованы друг в друге. У Проворова осталось два года по его контракту на 6,75 миллионов долларов, поэтому «Филадельфия» не считает, что клубу нужно его обменивать. Но, учитывая их положение в таблице, они чувствуют себя обязанными хотя бы отвечать на звонки с предложениями по его обмену. Не думаю, что они устанавливают запрашиваемую цену. Скорее всего, просто слушают предложения, но не собираются его обменивать», — приводит Canada Today слова журналиста.

25-летний Проворов выступает за «Филадельфию» с 2016 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

В этом сезоне российский защитник провел 41 матч в НХЛ и набрал 14 (2+12) очков.