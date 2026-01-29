Инсайдер Джонстон назвал условие, при котором Панарин будет обменян из «Рейнджерс»

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин готов рассмотреть обмен только при условии согласования продления контракта с новым клубом, сообщает инсайдер Крис Джонстон из TSN.

Ранее стало известно, что ньюйоркцы вывели 34-летнего форварда из состава на ближайшие игры до олимпийской паузы. По информации AP, в «Рейнджерс» не хотят рисковать здоровьем Панарина, так как желают обменять его до дедлайна обменов (6 марта).

Контракт россиянина с клубом из Нью-Йорка рассчитан до лета 2026 года без возможности продления. Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019-го. Он был лучшим бомбардиром команды в каждом сезоне с момента подписания контракта. В сезоне-2025/26 Панарин забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.