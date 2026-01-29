Инсайдер Джонстон назвал условие, при котором Панарин будет обменян из «Рейнджерс»
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин готов рассмотреть обмен только при условии согласования продления контракта с новым клубом, сообщает инсайдер Крис Джонстон из TSN.
Ранее стало известно, что ньюйоркцы вывели 34-летнего форварда из состава на ближайшие игры до олимпийской паузы. По информации AP, в «Рейнджерс» не хотят рисковать здоровьем Панарина, так как желают обменять его до дедлайна обменов (6 марта).
Контракт россиянина с клубом из Нью-Йорка рассчитан до лета 2026 года без возможности продления. Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019-го. Он был лучшим бомбардиром команды в каждом сезоне с момента подписания контракта. В сезоне-2025/26 Панарин забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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|1
|Виннипег
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|Даллас
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|3
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
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|Анахайм
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|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Каролина – Флорида
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|Торонто – Монреаль
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