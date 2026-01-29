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29 января, 09:08

Инсайдер Джонстон назвал условие, при котором Панарин будет обменян из «Рейнджерс»

Алина Савинова
Артемий Панарин.
Фото Getty Images

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин готов рассмотреть обмен только при условии согласования продления контракта с новым клубом, сообщает инсайдер Крис Джонстон из TSN.

Ранее стало известно, что ньюйоркцы вывели 34-летнего форварда из состава на ближайшие игры до олимпийской паузы. По информации AP, в «Рейнджерс» не хотят рисковать здоровьем Панарина, так как желают обменять его до дедлайна обменов (6 марта).

Контракт россиянина с клубом из Нью-Йорка рассчитан до лета 2026 года без возможности продления. Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019-го. Он был лучшим бомбардиром команды в каждом сезоне с момента подписания контракта. В сезоне-2025/26 Панарин забил 19 голов и сделал 38 результативных передач в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Артемий Панарин.Панарин больше не сыграет за «Рейнджерс»? Россиянина вывели из состава и готовят к обмену

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Артемий Панарин
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НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Центральный дивизион И В П О
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
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