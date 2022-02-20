Инсайдер Фридман: «Торонто» интересуется защитником «Аризоны» Любушкиным

В Америке прогнозируют обмен Любушкина из «Аризоны» в «Торонто»

Российский защитник Илья Любушкин не попал в состав «Аризоны» на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

Американский хоккейный инсайдер Эллиот Фридман в своем Twitter отметил, что отсутствие россиянина может означать возможный обмен игрока в другой клуб НХЛ. Среди вариантов — «Торонто», который может отдать в «Койотис» форварда Ника Ричи.

27-летний российский хоккеист в нынешнем сезоне провел 46 матчей в чемпионате НХЛ и отметился 9 результативными передачами при показателе полезности «-6». В лиге он провел 180 матчей за карьеру и все — в составе «Аризоны».

По данным портала Cap Friendly зарплата Любушкина составляет 1,3 миллиона долларов до конца сезона-21/22.