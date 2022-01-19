Инсайдер Даррен Дрегер подтвердил интерес «Оттавы» к Кузьменко

Нападающий СКА Андрей Кузьменко попал в сферу интересов «Оттавы». «Сентаорз» внимательно следят за 25-летним форвардом, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

По информации журналиста, агент российского игрока пока объявил, что Кузьменко на данный момент сосредоточен на возможности выступить на Олимпиаде и завершении сезона КХЛ. После этого стороны смогут провести предметные переговоры.

Контракт Кузьменко и СКА рассчитан до 30 апреля.

В этом сезоне он провел 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 53 (20+33) очка.