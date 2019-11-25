Инсайд «СЭ»: у «Вашингтона» есть неделя, чтобы договориться об участии в матчах НХЛ в России

По данным «СЭ», у «Вашингтона» есть неделя, чтобы решить вопрос со своим участием в матчах регулярного матча НХЛ в России уже в следующем сезоне. Ранее игры «Кэпс» в Европе не планировались, сообщалось, что «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Праге, а «Колорадо» и «Коламбус» — в Хельсинки. (Игорь Еронко)

«Вашингтон» занимает 1-е место в Восточной конференции НХЛ, имея в активе 37 очков после 25 игр.

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