НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Инсайд «СЭ»: у «Вашингтона» есть неделя, чтобы договориться об участии в матчах НХЛ в России

21:23
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
Теги:

По данным «СЭ», у «Вашингтона» есть неделя, чтобы решить вопрос со своим участием в матчах регулярного матча НХЛ в России уже в следующем сезоне. Ранее игры «Кэпс» в Европе не планировались, сообщалось, что «Бостон» и «Нэшвилл» сыграют в Праге, а «Колорадо» и «Коламбус» — в Хельсинки. (Игорь Еронко)

«Вашингтон» занимает 1-е место в Восточной конференции НХЛ, имея в активе 37 очков после 25 игр.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир