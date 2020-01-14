Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после поражения от «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6) заявил, что российский нападающий Артемий Панарин не оставил его команде шансов, своей игрой. В этой встрече форвард набрал 5 (2+3) очков.

— Он набрал пять очков, а мог, наверное, все восемь, — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ. — Он создал столько моментов. Мы просто не нашли, что ответить на такую игру.

— Иногда он превосходит наши ожидания, — добавил главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн. — Именно об этом мы и говорили летом. Каждый становится лучше, играя рядом с ним. Игроки становятся увереннее, наглее на льду. Но Панарин дает команде гораздо больше, чем просто немного больше уверенности.