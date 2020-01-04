«Импульс для борьбы за Кубок Колдера». Yahoo! Sports пошутил над переходом Ковальчука
11:15
Североамериканский сайт Yahoo! Sports пошутил над Ильей Ковальчуком, подписавшим двусторонний контракт с «Монреалем».
— Ковальчук должен стать хорошим импульсом для «Лаваль Рокет» в борьбе за Кубок Колдера, — отмечено в Twitter издания.
Ковальчук подписал контракт до конца сезона на сумму 700 тысяч долларов. Если его переведут в АХЛ, то зарплата составит 70 тысяч. В нынешнем сезоне на его счету 9 (3+6) очков в 17 играх за «Лос-Анджелес».
the Kovalchuk signing should provide a nice boost to Laval's Calder Cup aspirations pic.twitter.com/sXTGHjAiev— Yahoo Sports NHL (@YahooSportsNHL) January 3, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...