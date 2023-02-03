Илья Сорокин о Матче звезд НХЛ: «Я даже форму на него не взял»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей роли в предстоящем Матче звезд Национальной хоккейной лиги.

— Вы приготовили что-то удивительное на Матч звезд?

— Знаете, я сюда даже форму не привез. Возможно, это моя большая ошибка, ахаха. Не исключено, что организаторы как-то решат этот вопрос. Скорее всего, все так и будет. Но я особо не вникал в расписание. Игорь Шестеркин скидывал, что здесь будет, но я не вчитывался. Какой-то конкурс вратарей, посмотрим. Что скажут, то и буду делать. Правда, я без формы. Может вообще с трибуны все буду смотреть.

— В последние годы на матчах звезд хоккеисты что-то придумывают на тех же буллитах. Вы ничего не приготовили?

— Выйти в костюме качка, как когда-то Константин Барулин в Сочи? Нет, я ничего не готовил. Полевые игроки пусть креативят, задача вратарей им особо не мешать.

Полностью интервью Сорокина «СЭ» читайте здесь