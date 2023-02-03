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Сегодня, 15:30

Илья Сорокин о Матче звезд НХЛ: «Я даже форму на него не взял»

Илья Сорокин рассказал о своей роли в предстоящем Матче звезд НХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей роли в предстоящем Матче звезд Национальной хоккейной лиги.

— Вы приготовили что-то удивительное на Матч звезд?

— Знаете, я сюда даже форму не привез. Возможно, это моя большая ошибка, ахаха. Не исключено, что организаторы как-то решат этот вопрос. Скорее всего, все так и будет. Но я особо не вникал в расписание. Игорь Шестеркин скидывал, что здесь будет, но я не вчитывался. Какой-то конкурс вратарей, посмотрим. Что скажут, то и буду делать. Правда, я без формы. Может вообще с трибуны все буду смотреть.

— В последние годы на матчах звезд хоккеисты что-то придумывают на тех же буллитах. Вы ничего не приготовили?

— Выйти в костюме качка, как когда-то Константин Барулин в Сочи? Нет, я ничего не готовил. Полевые игроки пусть креативят, задача вратарей им особо не мешать.

Полностью интервью Сорокина «СЭ» читайте здесь

Илья Сорокин
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
24.01
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7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 - : -
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 - : -
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 - : -
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

50 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
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