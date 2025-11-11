Сорокин одержал 130-ю победу в НХЛ — он третий среди вратарей в истории «Айлендерс»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл в победном матче с «Нью-Джерси» (3:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин одержал 130-ю победу в составе клуба из Нью-Йорка и сравнялся по их числу с Риком Дипьетро. Они занимают третье место в истории «Айлендерс» по победам в НХЛ среди вратарей.

Далее идут Гленн Реш (157 побед) и Билли Смит (304).

«Айлендерс» набрали 18 очков и занимают 9-е место в таблице Восточной конференции.