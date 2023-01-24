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Сегодня, 04:58

Илья Самсонов вышел на десятое место по голевым передачам среди российских вратарей в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Илья Самсонов.
Фото USA Today Sports

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Этот результативный пас стал для Самсонова вторым в лиге, он опередил по этому показателю голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и вышел на чистое 10-е место среди российских вратарей.

Рекорд по числу голевых передач среди голкиперов из России в НХЛ принадлежит Николаю Хабибулину (18).

Илья Самсонов
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 46 29 17 66
2 Нью-Джерси 46 30 16 64
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 49 25 24 56
5 Питтсбург 46 23 23 54
6 Айлендерс 48 23 25 51
7 Филадельфия 48 20 28 47
8 Коламбус 46 14 32 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 46 37 9 78
2 Торонто 47 28 19 64
3 Тампа-Бэй 45 29 16 59
4 Флорида 48 23 25 51
5 Баффало 45 23 22 49
6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
8 Монреаль 47 20 27 43
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 48 31 17 63
2 Даллас 48 28 20 63
3 Миннесота 45 25 20 54
4 Колорадо 45 25 20 53
5 Нэшвилл 46 22 24 50
6 Сент-Луис 47 23 24 49
7 Аризона 47 15 32 35
8 Чикаго 45 14 31 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 29 19 60
2 Сиэтл 46 27 19 59
3 Лос-Анджелес 49 26 23 58
4 Эдмонтон 48 27 21 57
5 Калгари 47 22 25 53
6 Ванкувер 46 18 28 39
7 Сан-Хосе 48 14 34 37
8 Анахайм 47 13 34 31
Результаты / календарь
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Рейнджерс – Флорида
 - : -
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Торонто – Айлендерс
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24.01 04:30
Даллас – Баффало
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 88
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 46 73
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 45 66
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 48 40
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 46 36
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 45 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 30 1.82
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 20 2.16
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 35 2.20
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