Илья Самсонов вышел на десятое место по голевым передачам среди российских вратарей в НХЛ

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

Этот результативный пас стал для Самсонова вторым в лиге, он опередил по этому показателю голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина и вышел на чистое 10-е место среди российских вратарей.

Рекорд по числу голевых передач среди голкиперов из России в НХЛ принадлежит Николаю Хабибулину (18).