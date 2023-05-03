Самсонов — о поражении от «Флориды»: «Завтра снова встанет солнце, верно?»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов рассказал, как он будет справляться с поражением в первом матче серии с «Флоридой» (2:4).

Россиянин отразил 24 броска по воротам из 28.

«Я пойду домой, поужинаю и лягу спать. Завтра ведь снова встанет солнце, верно?» — цитирует Самсонова пресс-служба клуба.

Следующий матч серии состоится в Торонто 5 мая. Начало встречи — в 02.00 мск.