Илья Самсонов: «Понимаю практически все, но что-то сказать тяжело»

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов в интервью «СЭ» рассказал о приколах в команде, конкуренции с Холтби и адаптации в НХЛ.

— В какой момент вы осознали, что стали настоящим вратарем НХЛ и что больше в АХЛ вас не отправят?

— Думаю, что в начале сезона. Тренеры меня вызвали и сразу же дали понять, что я буду вторым вратарем. Мне все объяснили, и я начал готовиться с командой. Я чувствовал себя очень комфортно — меня поддерживали и ребята, и тренерский штаб.

— Вы с самого начала играли здорово, но в первых матчах хватало невынужденных ошибок. Через сколько игр волнение улетучилось?

— Мне понадобилось игр десять, чтобы адаптироваться и влиться в команду. Все равно поначалу происходит недопонимание с защитниками и нападающими. Не знаешь, кто куда бежит. Но мне все подсказывали, старались. Таким образом, я начал играть все лучше и лучше.

— Как вас приняли в команде?

— Просто отлично. Я даже не ожидал такого. Когда меня поднимали в основу один раз в прошлом году — было то же самое. Все постоянно поддерживали меня, улыбались. Все время что-то спрашивали. Думаю, я общался бы и с англоязычными ребятами еще лучше, если бы не языковой барьер.

— Сейчас уже понимаете их больше, чем в начале сезона?

— Понимаю практически все, но что-то сказать тяжело. Где-то, может быть, играет роль стеснение. До сих пор есть некий дискомфорт. Но все равно с каждым днем понимаю все больше. (Алена Гребенькова)

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