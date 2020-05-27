«Илья Овечкин. 2038: первый номер драфта». Что американцы пишут о рождении второго сына Александра Великого

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал отцом во второй раз. У него родился сын Илья. Пользователи Reddit не обошли эту тему стороной.

— Илья Овечкин. 2038: первый номер драфта.

— Илья и Сергей Овечкины. Звучит как сгенерированные имена в режиме франшизы NHL.

— Боже мой! Овечкин — отец Ковальчука?

— Поздравляю Ови. Забавная история с ним произошла. Когда я жил в Тампе, мой приятель клеился к тогдашней подружке Овечкина на матче. Он думал, что может склеить ее (не зная, кто она такая). Я все еще смеюсь над этим.

— Все, что я знаю, так это то, что в прошлый раз, когда Ови поднял кубок над головой, у него родился сын до начала плей-офф.

— Здорово, что он назвал своего ребенка в честь лучшего игрока всех времен Ильи Михеева.