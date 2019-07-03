Илья Михеев: "В "Торонто" знаю только Никиту Зайцева"

Нападающий Илья Михеев, подписавший годовой контракт с "Торонто", рассказал о том, где именно будет жить в Торонто, кто станет его первым гостем, а также перечислил, что возьмет с собой в Канаду.
- Мне сказали, что без машины в Торонто я не смогу обойтись, поскольку арена клуба находится далеко от центра города, но жить буду рядом с ареной, - рассказал Михеев интервью пресс-службе "Авангарда". - Моими первыми гостями станут родители, а с собой в Канаду возьму нагрудник, коньки и так по мелочи. Пока из "Торонто" знаю только Никиту Зайцева, c которым удалось чуть-чуть поговорить.
В прошедшем сезоне 24-летний российский нападающий провел 75 матчей за "Авангард" и набрал 56 (27+29) очков. Михеев является воспитанником омского клуба.
Что ждёт Илью Михеева в новом сезоне, который он проведёт за океаном, понадобится ли ему там машина и как он расскажет о родном городе, если спросят - успели поговорить с Ильёй в Омске 🏡 pic.twitter.com/9uZZImzTfs— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 3, 2019