Илья Михеев: «В России нельзя за руль после любой дозы алкоголя. А вот в Канаде позволительны какие-то промилле»

Форвард «Торонто» Илья Михеев в интервью для русскоязычного сайта НХЛ рассказал, где он живет и на какой машине ездит по канадскому городу. В 8 матчах регулярного чемпионата НХЛ 25-летний россиянин набрал 6 (3+3) очков.

— Где вы поселились в Торонто — небоскреб или маленький дом?

— Дом на набережной, пять минут до арены.

— Когда вы путешествуете с командой по Северной Америке, есть время прогуляться по разным городам? Например, куда-нибудь зайти в Детройте.

— Честно говоря, особо нет времени. Мы прилетаем, сразу же с ребятами идем куда-нибудь на ужин. Не всегда могу выбраться. Так, только окрестности посмотреть. Но все новое, интересное.

— На какой машине ездите в Торонто?

— Мне ее дали напрокат. Не буду говорить, какая модель. А то начнутся разговоры! Главное, что машина — четырехколесная.

Я уже и права получил. Реально все сдавал сам — и теорию, и практику. Ошибки были, я пересдавал первую часть. Решал тесты, но они отличаются от России. Нет, это было на русском языке. Но некоторые моменты — канадский колорит. Например, у нас в России категорически нельзя после любой дозы алкоголя за руль. А вот в Канаде позволительны какие-то промилле.

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