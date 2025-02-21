Михеев: «После тренировок Бедард собирает шайбы и не ворчит»

Форвард «Чикаго» Илья Михеев в интервью RG.org рассказал о 19-летнем суперталанте своей команды Конноре Бедарде.

«После тренировок он нередко собирает шайбы. Он в этом плане молодец, ни разу не слышал от него ворчания в связи с этим. Коннор вообще пока парень скромный, его голос слишком уж часто не услышишь. Понятно, что если он — общий первый номер драфта, то команда будет строиться вокруг него. Но понятно, что это займет немало времени. Если открыть наш состав, то видно, сколько у нас молодежи. Здесь хорошая организация в плане доверия молодым. Вопрос в том, сколько времени займет процесс их взросления и как он будет идти», — сказал Михеев.