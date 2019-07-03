Илья Михеев: "Омск - очень солнечный город, обязательно приглашу одноклубников из "Торонто"

Нападающий Илья Михеев, подписавший годовой контракт с "Торонто", готов пригласить новых одноклубников в родной для себя Омск, если они станут расспрашивать его о городе.

- Я скажу, что это очень солнечный город, приезжайте, покажу-расскажу - заявил Михеев в интервью пресс-службе "Авангарда".

В прошедшем сезоне 24-летний российский нападающий провел 75 матчей за "Авангард" и набрал 56 (27+29) очков. Михеев является воспитанником омского клуба.