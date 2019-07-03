Илья Михеев: "Омск - очень солнечный город, обязательно приглашу одноклубников из "Торонто"

Нападающий Илья Михеев, подписавший годовой контракт с "Торонто", готов пригласить новых одноклубников в родной для себя Омск, если они станут расспрашивать его о городе.
- Я скажу, что это очень солнечный город, приезжайте, покажу-расскажу - заявил Михеев в интервью пресс-службе "Авангарда".
В прошедшем сезоне 24-летний российский нападающий провел 75 матчей за "Авангард" и набрал 56 (27+29) очков. Михеев является воспитанником омского клуба.
Что ждёт Илью Михеева в новом сезоне, который он проведёт за океаном, понадобится ли ему там машина и как он расскажет о родном городе, если спросят - успели поговорить с Ильёй в Омске 🏡 pic.twitter.com/9uZZImzTfs— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 3, 2019
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