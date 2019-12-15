Илья Михеев: «Очень переживал, что долго не мог забить»

Форвард «Торонто» Илья Михеев рассказал о своих эмоциях после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (4:1). В этой игре он забросил одну шайбу.

— Я долгое время не мог забить, немного переживал, но сейчас чувствую, что в голове порядок, — цитирует Михеева официальный сайт НХЛ. — Очень важно, что мы добыли победу и проводим хороший выезд.

Россиянин прервал безголевую серию, которая состояла из 21 матча.

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