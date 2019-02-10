Илья Михеев: "Макдэвид - игрок из космоса"

Нападающий сборной России Илья Михеев в интервью "СЭ" отметил, что в прошлом году больше всего ему запомнился четвертьфинал чемпионата мира против Канады (4:5 ОТ) и игра форварда Коннора Макдэвида.

- Какое у вас самое яркое впечатление от игры за сборную за этот год?

- Конечно же, чемпионат мира. Больше всего запомнился матч с канадцами. Раньше видел такое только по телевизору, а сейчас удалось поучаствовать. Самое яркое воспоминание.

- Чувствовали другой уровень – у того же Коннора Макдэвида?

- Конечно, да, это чувствовалось. Сразу же бросается в глаза. Я бы не сказал, что Макдэвид бежит быстро – он катит. Он умеет быстро принимать решения, у него резкие движения. Я играл с ним только раз, но …

- Он игрок из космоса?

- Да, из космоса. (Игорь Еронко)

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