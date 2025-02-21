Илья Михеев: «Когда я выходил на лед с Мэттьюсом, то смотрел и думал: зачем я в хоккей играю?!»

Форвард «Чикаго Блэкхокс» Илья Михеев, три первых сезона в НХЛ выступавший за «Торонто», в интервью RG.org ответил на вопрос, часто ли он и другие игроки произносят восторженное «вау», видя какие-то фокусы 19-летнего таланта «Ястребов» Коннора Бедарда на тренировках.

«Он парень очень техничный и обученный, но, знаете, я с (Остоном) Мэттьюсом играл. Там столько этого «вау» было! Смотришь и думаешь: зачем я в хоккей играю?! Понятно, что Бедарду есть куда расти, и он это делает», — сказал Михеев.