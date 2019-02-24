Илья Ковальчук: "Знарок - один из пацанов, он всегда рядом с ребятами и за них. Знает, как подобрать правильные слова, когда что-то не идет"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" высказался в адрес консультанта штаба сборной России, тренера команды на Олимпийских играх-2018 Олега Знарка.

– Кто из тренеров в карьере дал вам больше всего?

– Юрий Викторович Борисов, тренер спартаковской школы, при котором я начал там заниматься после переезда из Твери. Папа привез меня в "Спартак", и Борисов сыграл огромную роль для моей карьеры. Виктор Николаевич Жуков, первый тренер. В НХЛ – Хартли и Пит Дебур, который сейчас тренирует "Сан-Хосе", а мы с ним дошли до финала Кубка Стэнли в "Нью-Джерси". У нас было отличное время. В России – Быков с Захаркиным, Олег Знарок…

Да и тот же Билялетдинов, у которого я был и в сборной, и в Казани. Какие бы у нас в "Ак Барсе" отношения ни складывались, сейчас они отличные. Мы друг друга поняли. Своими требовательностью и профессионализмом он точно сделал меня сильнее и лучше. Чего я не понимал, потому что был молодой и горячий. А сейчас я ему только благодарен за то, что он делал.

– Ваш многолетний партнер по "Атланте" Вячеслав Козлов как-то сказал мне об опыте игры за "Динамо" в конце карьеры: "За Знарка хочется бросаться под шайбу". Согласны?

– Да. Олег Валерьевич харизматичен. Как говорят в Америке, он – players' coach. Его любят игроки, он – один из пацанов, он всегда рядом с ребятами и за них. Знает, как подобрать правильные слова, когда что-то не идет. И что-то верно сформулировать, когда, наоборот, идет хорошо. У них отличный тандем с Харийсом (Витолиньшем, – Прим. И.Р.), и надеюсь, что они еще будут работать вместе.

– Что сказал Знарок в самый критический момент Олимпиады в Пхенчхане, когда немцы вели в счете, и удалили Калинина?

– Ничего не говорил! На лавке было спокойствие. Просто он выпустил правильных ребят, когда мы сменили вратаря. Гол, который забил Гусев, стал результатом верного тренерского решения. (Игорь Рабинер)

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