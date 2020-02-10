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Илья Ковальчук: «Я счастлив в «Монреале»

00:20
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Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук поделился мнением о шансах команды попасть в плей-офф. «Канадцы» в последних 9 матчах одержали 7 побед.

-Сейчас нам надо рассчитывать только на себя, но, конечно, и смотреть за тем, что происходит в лиге, потому что турнирная ситуация очень напряженная, — приводит слова Ковальчука российская версия официального сайта НХЛ. — Мы верим в себя. Сражаемся с травмами, болезнями и всем остальным, но это только делает нас сильнее.

Обмен? Я уверен, что у нас будут беседы с руководством по этому поводу. Уже не раз повторял: я тут счастлив, мне все нравится, наша команда прогрессирует. Остаться тут было бы интересным вариантом.

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