Илья Ковальчук: «Я счастлив в «Монреале»

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук поделился мнением о шансах команды попасть в плей-офф. «Канадцы» в последних 9 матчах одержали 7 побед.

-Сейчас нам надо рассчитывать только на себя, но, конечно, и смотреть за тем, что происходит в лиге, потому что турнирная ситуация очень напряженная, — приводит слова Ковальчука российская версия официального сайта НХЛ. — Мы верим в себя. Сражаемся с травмами, болезнями и всем остальным, но это только делает нас сильнее.

Обмен? Я уверен, что у нас будут беседы с руководством по этому поводу. Уже не раз повторял: я тут счастлив, мне все нравится, наша команда прогрессирует. Остаться тут было бы интересным вариантом.