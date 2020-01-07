НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Илья Ковальчук: «Я могу играть намного лучше»

09:40
Теги:

Российский нападающий Илья Ковальчук после дебюта за «Монреаль» отметил, что может играть лучше. В матче против «Виннипега» (2:3) он сделал голевую передачу и набрал 860-е очко в карьере.

— Я могу играть намного лучше, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ковальчука. — Но тренер давал мне много времени и во второй половине матча я чувствовал себя значительно лучше. Мне понравилось, как мы сражались, что мы не сдавались. Неудачная серия — это препятствие, для преодоления которого надо работать. Завтра будет новый день и матч, в котором надо обязательно побеждать.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/kovalchuk-and-varlamov-among-top-russian-performers-january-6/c-313569644

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир