Илья Ковальчук: «Я могу играть намного лучше»

Российский нападающий Илья Ковальчук после дебюта за «Монреаль» отметил, что может играть лучше. В матче против «Виннипега» (2:3) он сделал голевую передачу и набрал 860-е очко в карьере.

— Я могу играть намного лучше, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Ковальчука. — Но тренер давал мне много времени и во второй половине матча я чувствовал себя значительно лучше. Мне понравилось, как мы сражались, что мы не сдавались. Неудачная серия — это препятствие, для преодоления которого надо работать. Завтра будет новый день и матч, в котором надо обязательно побеждать.