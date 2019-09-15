Илья Ковальчук: «Выход в плей-офф? Я верю, что нам это по силам»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По его словам, команде по силамвыиграть Кубок Стэнли.

— Выход в плей-офф? Я верю, что нам это по силам, — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ. -В НХЛ все возможно. «Сент-Луис» выиграл Кубок, а в середине сезона «Блюз» занимали последнее место в лиге. Надо работать, играть как команда. В одиночку ничего не сделаешь. Побеждает команда. У нас будут новички, но здесь есть костяк, и лидеры знают, что нужно для победы. Это самое главное.