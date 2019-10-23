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Илья Ковальчук: «Вы толком не видели еще моего броска в касание»

19:06
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Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук рассказал о своем броске в касание. В матче с «Калгари» (4:1) он таким способом реализовал большинство.

— Вы, ребята, еще не видели его толком, потому что мы должны использовать его больше, — цитирует Ковальчука официальный сайт «королей». — Должны забивать больше голов в большинстве. Отец говорил мне бросать после тренировок, это было как на льду, так и вне его

Нужно больше двигаться. Соперник изучают видеозаписи. Нужно быть активнее, а когда не получается, то действовать проще.

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